صاحب السمو يؤكد على التعاون البناء بين السلطتين وتعزيز مسيرة العمل النيابي والتمسك بالدستور

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي وأمين سر المجلس فرز محمد الديحاني ومراقب المجلس أسامة عيسى الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خالد عايد العنزي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد محمد الحمد ورئيس لجنة الأولويات الدكتور هشام عبدالصمد الصالح وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

هذا وقد زودهم سموه رعاه الله بتوجيهاته السامية مؤكدا سموه على أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على تعزيز مسيرة العمل النيابي لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية ومواجهة كافة التحديات مشددا سموه رعاه الله على ضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلة وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع حيث قدم لسموه رعاه الله التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020.