"البترول الوطنية": إعادة تشغيل محطات الوقود المتوقفة عن العمل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء أنه تم إعادة تشغيل جميع محطات تعبئة الوقود التابعة لها والتي كانت قد توقفت عن العمل في وقت سابق اليوم.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن توقف العمل في المحطات المذكورة جاء إثر امتناع عمالها عن مزاولة مهامهم بسبب تأخر الشركة المقاولة عن دفع رواتبهم المستحقة.

وذكر أن (البترول الوطنية) تابعت مشكلة توقف المحطات بمجرد تلقيها بلاغات عن حدوثها مشيرا إلى أن جهود الشركة توجت بالاتفاق مع العمال على العودة إلى أعمالهم وإلزام الشركة المقاولة بدفع رواتبهم في أسرع وقت.

واكد عودة جميع المحطات المتوقفة إلى نظام عملها الطبيعي المعتاد مشددا على أن الشركة حريصة أشد الحرص على انتظام العمل في كافة محطاتها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها كما أنها تولي بالمقابل اهتماما بالغا بحقوق عمالة هذه المحطات ولا تقبل المساس بها أو الانتقاص منها.