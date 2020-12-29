"الصحة": 236 إصابة جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 150093 دون وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150093 دون تسجيل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة لغاية يوم أمس الاثنين 932.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 43 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3105 .

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 3586 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1249114 .

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات الوزارة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 248 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146056 .