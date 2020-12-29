الشيخ حمد جابر العلي الصباح: الحفاظ على درجة الاستعداد والجاهزية لدعم ومساندة الجهات الرسمية في البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح مواصلة واستمرار وزارة الدفاع الحفاظ على درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمختلف الجهات الرسمية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ حمد جابر العلي أمام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة سموه لوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء للالتقاء بوزير الدفاع وكبار قادة الجيش والقطاعات المدنية بالوزارة.

وأضاف الشيخ حمد جابر العلي أن (الدفاع) تعمل على استكمال جهود من سبقها في إعادة تشكيل قيادات الجيش الكويتي والهيئة الإدارية والمالية بهدف تحقيق الاستقرار والنهوض ببيئة العمل والنظر في خطط تطوير مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.

وبين أن الوزارة تعمل على المحافظة على درجة الاستعداد والجاهزية المطلوبة ومتابعة برامج التحديث والصيانة لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية وصولا بمنظومة العمل العسكري إلى المستوى الذي يطمح إليه الجميع.

وشدد على ضرورة الالتزام بتحقيق وتنفيذ أهداف وتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى النهوض بمستوى العمل وكفاءة الأداء لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة سعيا للوصول إلى مفهوم العمل الجماعي المشترك لتحقيق آمال وتطلعات وثقة القيادة السياسية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأفاد أن كلمات سمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته السابقة التي وصف بها جهود منتسبي وزارة الدفاع خلال الظروف الصحية الطارئة في مكافحة جائحة كورونا "لازالت نبراسا ينير دروب العمل والبذل والعطاء لهم".

وتقدم باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين بخالص الشكر والامتنان لسموه على تشريفه لهم اليوم بهذه الزيارة مهنئا سموه بتجديد الثقة السامية بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وسأل المولى عز وجل أن يوفق سموه لما فيه خير ورفعة وازدهار البلاد.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه وأن يعينها على تجاوز هذه الظروف وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.