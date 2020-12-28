وزارة الصحة: شفاء 229 من كورونا.. وإجمالي المتعافين 145,808

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين شفاء 229 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 145,808.



وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.