"الصحة": 204 إصابات جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 149653 وتسجيل حالتي وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 149653 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 931 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العنايةالمركزة بلغ 36 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3143 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2158 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1243422 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنها لاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم شفاء 199 إصابة في ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145579 حالة.