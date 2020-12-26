أهم الأحداث الخاصة بمجلس الأمة لعام 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شهد عام 2020 العديد من الأحداث الخاصة بمجلس الأمة الكويتي أبرزها الموافقة على عدة مشروعات قوانين كما شهدت جلسات المجلس عدة استجوابات تقدم بها عدد من النواب الى وزراء في الحكومة وصولا إلى فض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الخامس عشر وإجراء الانتخابات البرلمانية 2020 وبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.



وفيما يلي تقرير يبرز أھم تلك الأحداث الخاصة بالمجلس خلال عام 2020: 7 يناير: مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في قضية حصر نيابة الإعلام جنح المباحث الإلكترونية.

22 يناير: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية ومشروع قانون اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين. 30 يناير: وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري تقدم استقالتها إثر الاستجواب المقدم لها من النائب الدكتور عادل الدمخي والذي أسفر عن تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة فيها بتاريخ 21 يناير. 18 فبراير: وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري الجديدان يؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

19 فبراير: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون يتعلق بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على نحو يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية. 16 يونيو: استجواب وزير المالية براك الشيتان بصفته والمقدم من النائب رياض العدساني بتاريخ الرابع من يونيو ينتهي دون تقديم طلبات واقتراحات.

16 يونيو: استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته والمقدم من النائب فيصل الكندري بتاريخ 13 مايو يسفر عن عدد من التوصيات النيابية.

17 يونيو: مجلس الأمة يوافق على تأجيل الأقساط المستحقة لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة مدة ستة أشهر اعتبارا من القسط المستحق لشهر أبريل لسنة 2020.

17 يونيو: مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن الأقساط الشهرية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 إلى 15 في المئة.

17 يونيو: مجلس الأمة يوافق على القانون بشأن التوثيق الذي يسمح للأفراد والشركات بالترخيص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقا للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية.

17 يونيو: مجلس الأمة يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية "بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة".

17 يونيو: مجلس الأمة يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة.

17 يونيو: مجلس الأمة يوافق على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يخص الإعلان الإلكتروني في ضوء ما صاحب نجاح تطبيق المعاملات الإلكترونية بين الأفراد وأجهزة الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

5 أغسطس: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون قوة الإطفاء العام لتوفير آلية قانونية تكفل الالتزام بالاشتراطات الوقائية كإحدى الركائز الأساسية لرفع معدلات السلامة.

5 أغسطس: مجلس الأمة يوافق على الاقتراحات بقوانين بشأن قانون الجزاء فيما يتعلق بإجراء العمل الطبي أو الجراحي إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا.

5 أغسطس: مجلس الأمة يوافق على الاقتراحات بقوانين في شأن إيجار العقارات بما يشمل حماية المستأجرين المتضررين من قرار تعطيل بعض الأنشطة التجارية حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

5 أغسطس: مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون ومشروع قانون بشأن حق الاطلاع على المعلومات بما يشمل حرية تداول المعلومات والحصول عليها إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية.

12 أغسطس: مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبا إثر الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني وأسفر عن طلب طرح الثقة قدمه 10 نواب في الرابع من أغسطس.

19 أغسطس: مجلس الأمة يوافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمل بالقطاع الأهلي بما يجعل حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يحسب على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه.

19 أغسطس: مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الحماية من العنف الأسري وترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.

19 أغسطس: مجلس الأمة يوافق على الاقتراح بقانون بشأن المطبوعات والنشر بما يشمل صون حرية الصحافة والطباعة والنشر وضبطها والحفاظ عليها.

19 أغسطس: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي باقتطاع نسبة مئوية بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي.

26 أغسطس: مجلس الأمة يجدد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 35 نائبا في الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري الذي أسفر عن تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة في 18 أغسطس.

10 سبتمبر: مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بأغلبية 29 نائبا إثر الاستجوابين المقدمين له من النواب الحميدي السبيعي والثاني من الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي بعد أن تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الأول من سبتمبر.

10 سبتمبر: مجلس الأمة يجدد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 32 نائبا إثر الاستجواب المقدم له من النائب محمد هايف وأسفر عن تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بتاريخ في الأول من سبتمبر.

7 أكتوبر: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون في شأن حماية المنافسة والذي يأتي مواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي طرأت على مبادئ حماية المنافسة على المستويين العالمي والإقليمي.

7 أكتوبر: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية بما يشمل رفع مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية وذلك بتطبيق المسؤولية الطبية على مقدمي الخدمات الطبية.

7 أكتوبر: رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعلن رفع بند التصويت على الطلب المقدم من عشرة نواب بعدم إمكان التعاون مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول الأعمال وذلك بعد تسلمه كتابا من مقدميه يطلبون فيه سحب الطلب.

7 أكتوبر: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وقرر إحالته إلى الحكومة الذي نص على تحديد مخصصات رئيس الدولة ورصدها في الميزانية السنوية واحتسابها من مصروفات الدولة العامة وقضي بأن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري.

8 أكتوبر: مجلس الأمة يبايع بالإجماع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

8 أكتوبر: رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعلن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة على أن يعود المجلس للانعقاد في 20 من شهر أكتوبر الجاري.

20 أكتوبر: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يستهدف الاستمرار في رعاية هذه الفئة والمكلفين رعايتهم وضمان توفير سبل الراحة والاطمئنان على قدم المساواة مع غيرهم من افراد المجتمع.

20 أكتوبر: مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

20 أكتوبر: رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعلن فض دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

4 نوفمبر: باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر (أمة 2020) يغلق على اجمالي 395 مرشحا ومرشحة منهم 362 من الذكور و33 من الإناث بعد فتح الباب في 26 من أكتوبر الماضي. 5 ديسمبر: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين الكويتيين لاختيار 50 عضوا في الفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة حيث تنافس 326 مرشحا في خمس دوائر علما أنه يحق التصويت ل567694 ناخبا وناخبة.

15 ديسمبر: مجلس الأمة ينتخب مرزوق علي الغانم رئيسا للمجلس في الفصل التشريعي السادس عشر حيث تولى المجلس ثمانية رؤساء منذ أول فصل تشريعي عام 1963.

15 ديسمبر: مجلس الأمة ينتخب النائب أحمد الشحومي نائبا للرئيس لفصله التشريعي السادس عشر.