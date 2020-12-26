أهم الأحداث الخاصة بسمو ولي العهد لعام 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شھد عام 2020 العدید من الأحداث الخاصة بسمو ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظھ الله ورعاه قبل تولي سموه مقالید الحكم في البلاد وكذلك خاصة بسمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظھ الله.

وفیما یلي تقریر یبرز أھم تلك الأحداث الخاصة بسموھما خلال عام 2020 :

10 فبرایر: سمو ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح یشمل برعایته نیابة عن سمو أمیر البلاد حفل توزیع جوائز مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 2019.

8 أكتوبر: سمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح یؤدي الیمین الدستوریة أمام مجلس الأمة ولیا للعھد ویتعھد في كلمتھ عقب أداء الیمین أن یكون لسمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح "عضدا متینا وناصحا أمینا وأن یكون المواطن المخلص الذي یعمل لازدھار وطنھ الراعي لمصالحھ المحافظ على وحدتھ الوطنیة".

13 أكتوبر: سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح یشید لدى استقبالھ رئیس مجلس إدارة جمعیة الھلال الأحمر الكویتي وأمینھا العام بالدور الإنساني الرائد للجمعیة وما یبذل من جھود وإسھامات دؤوبة لتحقیق رسالتھا النبیلة وأھدافھا السامیة في رفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة ونشر ثقافة العمل التطوعي.

19 أكتوبر: سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح یؤكد لدى استقباله رئیس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكویت ضرورة تعزیز التكامل والتعاون بین القطاعین العام والخاص وتضافر جھود الجمیع لصیاغة حاضر الدولة الاقتصادي ومستقبلھا والإسھام في دفع عجلة التنمیة المستدامة.

3 نوفمبر: سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح یؤكد بعد تقدیم التقریر السنوي الخامس لأعمال ھیئة تشجیع الاستثمار المباشر لسنة (2020/2019 ) أھمیة الاستثمار المباشر وإسھامھ في نقل المعرفة والتكنولوجیا وتحقیق الاستدامة الاقتصادیة وتوفیر فرص العمل وخلق قاعدة إنتاجیة لتنویع مصادر الدخل وصولا إلى تحقیق الأھداف الإنمائیة التي تخدم رؤیة دولة الكویت الجدیدة 2035.

15 نوفمبر: سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح یشید لدى استقبالھ وزیر الخارجیة المصري بمتانة العلاقات الثنائیة الوثیقة والمتمیزة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا بما یخدم مصالحھما المشتركة.

18 نوفمبر: سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح یؤكد بعد تقدیم التقریر السنوي التاسع لھیئة أسواق المال وإنجازاتھا للسنة المالیة (2020/2019 ) ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بسوق الأوراق المالیة وتعزیز مكانته الإقلیمیة والدولیة بما یسھم في دفع عجلة النمو والتنمیة الاقتصادیة الكویتیة نحو الازدھار والتطور.

28 نوفمبر: سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح یشمل برعایته بطولة سمو ولي العھد السنویة الكبرى للرمایة التي ینظمھا نادي الرمایة الكویتي الریاضي وأناب سموه محافظ العاصمة الشیخ طلال خالد الصباح لحضور حفل ختام البطولة.