"نزاهة" تحيل إشرافيا سابقا بوزارة التربية للنيابة العامة بتهمة هدر في المال العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيا سابقا في وزارة التربية إلى النيابة العامة بتهمة هدر في المال العام.

وقالت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم السبت أن إحالة ذلك الإشرافي إلى النيابة العامة تأتي استمرارا لجهود الهيئة الرامية إلى محاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه ومن ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.

وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدتها للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشددت (نزاهة) في الوقت نفسه على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.