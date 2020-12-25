الفلكي السعدون: نجم الأحيمر ظهر فجر اليوم تزامنا مع المربعانية الشتوية ودخول البرد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن (نجم الأحيمر) ظهر فجر اليوم الجمعة - قبل بزوغ الشمس - في الجهة الشرقية من السماء تزامنا مع موسم المربعانية الشتوية ودخول البرد.
وذكر السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأحيمر - وهو النجم الرئيس في برج العقرب ومن ألمع 20 نجما في السماء - يختفي عن الرؤية في حدود 10 نوفمبر لمدة 45 يوما وتسمى تلك الفترة (غيوب الأحيمر) أو (خفوق الأحيمر) وتتسم باشتداد العواصف والأعاصير ويتجنب نواخذة السفن الإبحار خلالها في الخليج أو خليج عمان نظرا إلى المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأوضح أن (الأحيمر) نجم نير ومتغير اللمعان يتراوح قدر لمعانه ما بين (+ 6ر0 و +6ر1) وله أسماء أخرى مثل (قلب العقرب) و(ألفا العقرب).
وأشار إلى (الأحيمر) يتميز بلونه الأحمر وهو نجم عملاق عظيم يبلغ قطره 950 مليون كيلومتر وأكبر من قطر الشمس بنحو 700 مرة ويبعد عن الأرض بمقدار 604 سنوات ضوئية.
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