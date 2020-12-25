الصحة: 260 إصابة جديدة وتسجيل 232 حالة شفاء ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 232 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 145130.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وأعلنت الوزارة تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 149277 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس الخميس عند 926 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 39 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3221 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 3290 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1239132 فحصا.

وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات الوزارة الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للإطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 232 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145130 حالة.