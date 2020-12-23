الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح اليوم الاربعاء مع رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية إيطاليا الصديقة الفريق الركن انزو فيتشارلي والوفد المرافق له التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر والملحق العسكري الإيطالي العقيد طيار فيتو كراكاس وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان يبحث مع رئيس أركان القوات الايطالية التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.