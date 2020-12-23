السفارة الكويتية لدى إسبانيا تدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية من "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أهابت سفارة دولة الكويت لدى إسبانيا اليوم الاربعاء بالمواطنين الموجودين في مختلف المدن الإسبانية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي تصدرها الجهات الصحية المحلية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وشددت السفارة في بيان على ضرورة التقيد بالتدابير التي تتخذها الحكومات الإقليمية في إسبانيا لافتة إلى أهمية التواصل مع السفارة في العاصمة مدريد في حال الحاجة للمساعدة أو في حالات الطوارئ وذلك في ظل تطورات الجائحة.
ودعت السفارة المواطنين الموجودين في إسبانيا إلى التواصل معها في حالات الطوارئ على مدار الساعة على الرقمين التاليين: 00349138696 0034651111116.
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