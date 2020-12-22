وزير "الصحة" الشيخ الدكتور باسل الصباح ينفي مانسب إليه بالموافقة على فتح منافذ دولة الكويت اليوم فقط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح صحة ما نسب إليه بشأن الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية لدولة الكويت اليوم فقط "لدخول العالقين في الخارج" مؤكدا أن ذلك عار من الصحة تماما.

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه لم يصرح إطلاقا حول هذا الموضوع مشددا على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة كل من يقف وراء هذا التصريح غير الصحيح المنسوب إليه.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الاثنين حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 على أن تتم مراجعة استمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور وتستثني من ذلك طائرات الشحن.

كما قرر مجلس الوزراء إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء ما يخص عمليات الشحن وكذلك قرر تكليف كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية تنفيذ ما جاء في القرار.

ودعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصحية والبعد عن التجمعات لضمان محاصرة الوباء والحد من انتشاره حفاظا على صحة المجتمع.