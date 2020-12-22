الإطفاء البحري: تنفذ تمرين "سار 1" بالتعاون مع عدة جهات حكومية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفذت إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بقوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء تمرين (سار 1) في الواجهة البحرية المقابلة لمركز السالمية للاطفاء البحري بالتعاون مع عدة جهات حكومية وأهلية.

وقال مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري العقيد بدر الكدم في بيان صحفي للادارة العلاقات العامة والاعلام ب(الاطفاء) ان التمرين يهدف الى تقييم اجراءات العمل وخطط الطوارئ المتبعة في الحوادث البحرية المختلفة وكذلك تقييم مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في مواجهة الكوارث البحرية.

واوضح الكدم ان سيناريو التمرين الذي أطلق عليه أسم (سار 1) وهو عبارة عن تعرض ناقلة ركاب بحرية لحريق في أحد غرف المحركات مع وجود حالات إصابات مختلفة وحالات فقدان لاشخاص بالبحر وتجري على اثرها عمليات البحث والانقاذ وانتشال المصابين من الناقلة.

وتقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية المشاركة في تمرين وشركة ايكاروس المتحدة للخدمات البحرية المالكة لناقلة الركاب (ابو الخير) التي شاركت في هذا التمرين.

وذكر البيان ان مراكز السالمية والشويخ والشعيبة للاطفاء والانقاذ البحري شاركت في التمرين عن طريق بلاغ ورد من غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة والمتمثلة بمكافحة الحريق وانقاذ المصابين عن طريق فرق الانقاذ البحري.

كما شارك في التمرين كل من إدارة الطوارئ الطبية من خلال المستشفى الميداني المقام للتعامل مع حالات الاصابات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والهيئة العامة للبيئة والمتمثلة في تطبيق اجراءات منع التلوث البحري وزوارق الإدارة العامة لخفر السواحل لتأمين منطقة الحادث من خلال تواجدها.

كما شاركت إدارة جناح طيران الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وتواجد قطاع النقل البحري التابع لوزارة المواصلات (ممثل دولة العلم) لمتابعة مجريات التمرين.