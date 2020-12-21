سمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذي أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم وبحضور سمو ولي العھد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه حفظه الله الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

حضر مراسم اداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.