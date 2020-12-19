الفلكي عادل السعدون: اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل بعد غد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن اقترانا نادرا بين كوكبي المشتري وزحل سيحدث بعد غد الاثنين وسيقتربان ظاهريا بفارق 1ر0 درجة (زاوية) ويعتبر هذا الاقتران قريبا جدا بالنسبة للاقترانات الأخرى لكن هذا ما نراه ظاهريا أما المسافة بينهما فهي كبيرة وتبلغ 640 مليون كيلومتر.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن اقتران كوكبي المشتري وزحل يحدث كل 20 سنة مرة أي في الأعوام القادمة 2040 و2060 و2080 و2100 سيقترنان دون أن يقتربا في كل مرة الاقتراب السابق نفسه موضحا أن آخر اقتران حدث وفيه اقترب الكوكبان وكانا قريبين جدا كان في عامي 1226 م و1623م.

وذكر أن كوكب المشتري يدور حول الأرض كل 12 سنة أرضية أي إن سنته الواحدة تعادل 12 سنة أرضية وكوكب زحل سنته 29 سنة أرضية وفي 21 ديسمبر الجاري سيقترنان وسيبدوان لامعين وكأنهما كوكب واحد في منظر أخاذ.

وبالمقارنة مع ألمع نجوم السماء أفاد بأن ألمع نجم في السماء هو الشعرى اليمانية وقدر لمعانه -46ر1 (الرقم السالب قدره ألمع من الرقم الموجب) والمشتري الآن قدر لمعانه -2 وبطبيعة الحال حاليا ألمع من نجم الشعرى اليمانية.

ولفت إلى أنه في حالة اقتراب المشتري من الأرض يصل قدر لمعانه الى -94ر2 أما زحل فلمعانه الآن +43ر1 والشمس قدر لمعانها - 27 والقمر - 12ر6 وكوكب الزهرة ألمع الأجرام في السماء بعد الشمس والقمر وقدر لمعانه -6ر4.

وبين أن هذا الاقتران لاشك أنه حدث نادر الحدوث لاقتراب هذين الكوكبين بهذه الدرجة لكن فلكيا هذا الاقتران لاقيمة علمية له فهو فقط للاستمتاع بالمشهد النادر لا أكثر.