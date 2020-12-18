الصحة⁩: 339 إصابة جديدة وتسجيل 242 حالة شفاء و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 242 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 143355.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147531 حالة في حين تم تسجيل ثلاث وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 916 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3260 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 6667 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1209391 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة الرسمية والجهات الرسمية الأخرى في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 242 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143355 حالة.