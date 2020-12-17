الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يقوم بجولة ميدانية في ادارة الشؤون المالية بالوزارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح برفقة نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله اليوم الخميس بجولة ميدانية في إدارة الشؤون المالية بوزارة الخارجية وذلك للاطلاع على سير أعمال الإدارة وعلى العاملين فيها اذ كان في استقباله مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية السفير عدنان الخضير وعدد من كبار مسؤولي الإدارة.

ووجه الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالجهود التي يقوم بها القائمون على الإدارة وجميع الكوادر العاملة فيها كما حثهم على أخذ زمام المبادرة لتطوير العمل لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة والخروج عن الأطر التقليدية في العمل بما يحقق المرونة والسرعة في العمل والإنجاز.

وقد اطلع الشيخ احمد الناصر على كافة الدوائر والأقسام والمراقبات في الإدارة وسير أعمالها.