الصحة: 221 إصابة جديدة وتسجيل 204 حالة شفاء ولا وفيات بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 204 حالات من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 143113.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147192 حالة دون تسجيل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس عند 913 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3166 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 5804 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1202724 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 204 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143113 حالة.