"يونسكو" تدرج ملف "السدو" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتور ادم الملا اليوم الاربعاء انه تم إدراج ملف (السدو) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الملا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع الدورة ال15 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي للبشرية - اليونسكو.
وأكد الملا أن أهم أسباب نجاح هذا الملف المشترك مع السعودية هو مشاركة دولة الكويت في العديد من الورش التعليمية والتدريبية والتي أدت إلى بناء قدرات القائمين على إعداد الملفات.
وأشار الى الملفات القادمة قائلا انه تم تقديم ملف الخط العربي بجانب ملفات أخرى قادمة تحت الدراسة حاليا.
وشاركت إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في إعداد ملف (السدو) بجانب (بيت السدو) ليصبح ثاني ملف ثقافي لدولة الكويت بعد (نخيل التمر).
وانطلق اجتماع الدورة ال15 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي للبشرية - اليونسكو عبر منصة إلكترونية بمشاركة نحو 140 دولة.
ويمثل وفد دولة الكويت كل من الملا ورئيس فريق التراث الثقافي غير المادي من ادارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فرح الصباح.
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