"الصحة": فوز تطبيق "شلونك" بجائزة "المعلوماتية" يعكس حرصنا على استخدام التكنولوجيا في الإجراءات الوقائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزارة الصحة الكويتية إن فوز تطبيق (شلونك) بالمركز الأول في جائزة (سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية) بدورتها ال20 التي اختتمت مؤخرا يعكس حرصها على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتطبيق الإجراءات الوقائية وفق المعايير المطلوبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن إعلان فوز تطبيق (شلونك) بهذه الجائزة التي تشهد منافسة كبيرة من داخل وخارج الكويت يعتبر مصدر فخر للوزارة وللقائمين على هذا التطبيق.

وأوضح أن مفتاح التنافس يأتي من قيمة العمل ومميزات المشروع وما يحققه من فوائد وهو ما كان محل دراسة وتقييم لجنة التأهيل للمشاريع المتنافسة في الجائزة ولجنة التحكيم.

وبين أن اللجنة الأولى تضم عشرة خبراء من أعلى الخبرات الفنية والعلمية في دولة الكويت فيما تضم لجنة التحكيم ومجلس التحكيم العربي تسعة أعضاء من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والمدنية من الدول عربية.

ولفت إلى الدور الفعال لتطبيق (شلونك) في المتابعة الدقيقة للأشخاص المحجورين أو المعزولين منزليا والتحقق من مدى التزامهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأفاد أن فوز التطبيق بهذه الجائزة التي انطلقت هذا العام تحت عنوان (أفضل المشاريع التقنية) يؤكد من جديد مميزات التطبيق وأهميته التي امتدت لعامة المواطنين والمقيمين ودوره في التقصي الوبائي عبر خاصية التتبع ورصد حالات التقارب والمخالطة.

وبين أن التطبيق الذي نفذ بالكامل في الكويت بالتعاون بين وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة زين للاتصالات قدم فوائد صحية عديدة مشيرا إلى أن الحاجة إليه كانت ملحة نظرا للصعوبات التي واجهت فرق الصحة الوقائية لمتابعة الاعداد الكبيرة للشريحة المستهدفة أعلاه للتأكد من مدى التزامها.

وثمن السند جهود القائمين على (جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية) وأهدافها الرامية لإذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات وتطوير القدرات البشرية والارتقاء بالمهارات المعلوماتية والابداعات المختلفة.

وكانت (جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية) أعلنت أول من أمس فوز تسعة مشاريع تقنية بشقيها المحلي والعربي في دورتها ال20 المقامة في العام الحالي.

وذكرت أنه على المستوى المحلي فازت أربعة مشاريع كويتية للقطاعين الحكومي والخاص وخمسة مشاريع أخرى فازت بالجائزة على المستوى العربي.