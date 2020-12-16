الوزير د. عبدالله معرفي يلتقي بقياديي بنك الائتمان الكويتي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل بنك الائتمان الكويتي وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات رئيس مجلس إدارة البنك د. عبد الله عبدالصمد معرفي بمناسبة توليه مهام منصبه، حيث التقى نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف والقياديين في البنك.

واستمع معرفي خلال لقاء موسع مع قيادات الائتمان الى شرح مفصل كامل بالأعمال التي يقوم بها البنك، واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه الإنشائية والتمويلية أو بخدماته الإلكترونية والرقمية.

وحث الوزير على تقديم أفضل خدمة للمواطن الكويتي حماية لأواصر الأسرة الكويتية لتوفير السكن الملائم، وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك بأيسر السبل، واستمرار العمل بسياسة الباب المفتوح لجميع المواطنين على حدٍ سواء.

وتمنت أسرة الائتمان النجاح والتوفيق في مسيرة معالي الوزير د. عبدالله معرفي.