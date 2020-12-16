وزير الدفاع الكويتي يتلقى اتصالا من ولي العهد السعودي مهنئا إياه بمنصبه الجديد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اتصالا هاتفيا مساء أمس الثلاثاء من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هنأه فيه بنيله ثقة القيادة السياسية وتعيينه بمنصبه الجديد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الأمير محمد بن سلمان عبر خلال الاتصال عن تمنياته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه ارتقاء ورفعة وازدهار القوات المسلحة مؤكدا تطلع وحرص المملكة الدائم على تسخيرها كافة إمكاناتها لخدمة الأشقاء في دولة الكويت وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه عبر الشيخ حمد جابر العلي عن بالغ شكره وامتنانه للأمير محمد بن سلمان على هذه التهنئة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.