"القوى العاملة": زيادة بعض الفئات المستثناة من حظر التحويل للقطاع الأهلي من الملتحقين بعائل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن نائب مدير عام شؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح اليوم الثلاثاء اصدار قرار بزيادة بعض الفئات المستثناة من حظر التحويل الى القطاع الاهلي من الملتحقين بعائل.

وقال المطوطح في تصريح صحفي إن الهيئة أصدرت القرار (رقم 954 لسنة 2020) بتعديل القرار الإداري (رقم 529 لسنة 2020) بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل الى آخر حيث قام المختصون بقطاع شؤون العمالة بدراسة الاستفادة من وجود بعض فئات الملتحقين بعائل في سوق العمل وبما يحمله ذلك من آثار إيجابية.

وأوضح أن القرار تضمن زيادة بعض الفئات المستثناة من حظر التحويل الى القطاع الاهلي خاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية بسوق العمل.

وبين أن الفئات التي تم استثنائها من حظر التحويل تشمل مواليد الكويت وأقاربهم حتى الدرجة الثانية وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي من الحاصلين على موافقة وزارة الصحة وذلك للعمل بالمنشآت الصادر لها تراخيص مزاولة الانشطة الطبية وأصحاب المؤهلات التربوية للعمل بالمدارس (أعضاء الهيئة التدريسية).

وأشار الى أن الملتحقين بعائل من قرابة الدرجة الاولى للعائل المتوفى شريطة وجود دارسين من الملتحقين به بمؤسسات التعليم الكويتية من الملتحقين به.

وأفاد أن الهيئة تعمل بصفة مستمرة على مراجعة قراراتها في إطار توجهات الدولة وأحوال سوق العمل وبما يحفظ التركيبة السكانية لدولة الكويت وهو الأمر المنوط بها وفقا لقانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013 .