عادل السعدون: كسوف كلي للشمس بعد غد لا يشاهد في الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن كسوفا كليا للشمس سيحدث بعد غد الاثنين وسيشاهد فقط فوق قارة أمريكا الجنوبية وتحديدا في تشيلي والأرجنتين أما بقية المناطق هناك فتشهد كسوفا جزئيا.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن الكسوف أوما يسمى الاتصال الأول بين الشمس والقمر يحدث الساعة 33ر5 مساء بتوقيت الكويت وفي الساعة 14ر6 مساء يكون الكسوف في أعظم حالاته فوق وسط الأرجنتين حيث يستمر دقيقتين و10 ثوان وينتهي الكسوف وهو خروج القمر من قرص الشمس في الساعة 53ر9 مساء.

وذكر أن عام 2021 سيشهد كسوفين للشمس لا يمكن مشاهدتهما في الكويت والدول العربية ويحدث الكسوف في أول الشهر القمري عندما يكون القمر بين الشمس والأرض بخط واحد ويدخل قرص القمر أمام قرص الشمس ويحجبها.

وأشار إلى أن للكسوفات فوائد علمية كثيرة منها رؤية الهالة الشمسية ودراستها وتضاريس القمر على حافته ودراسة مواقع النجوم القريبة من الحدث ومعرفة مدى تأثير جاذبية الشمس لانحراف ضوئها.