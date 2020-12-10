وزارة التجارة تطلق موقعها الالكتروني الجديد لتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اطلقت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس موقعها الالكتروني الجديد www.moci.gov.kw لتمكين المستفيدين من الوصول إلى الخدمات بأسهل الطرق في سبيل رفع المؤشرات التنافسية للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الموقع الجديد صمم بشكل يتناسب مع روح استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الكويت 2035 اذ تم تغيير الواجهة كاملة وتغير المضمون الالكتروني والرقمي.

وأضافت ان الموقع الجديد يحتوي على جميع بوابات الوزارة لخدمات الافراد والشركات الى جانب دليل كامل عن كيفية اجراء خدمات الوزارة الالكترونية والطريقة التقليدية وذلك لمواكبة التطور في البنية الخدماتية والالكترونية للوزارة.

وأوضحت ان الموقع يتضمن دليلا لكل المعاملات المقدمة ووصفها وطريقة اتمامها والوقت اللازم لإنجازها اضافة الى النشرات الاقتصادية والتقارير السنوية التي تهم الباحثين في الشأن الاقتصادي والتجاري.

وذكرت الوزراة انه تم تخصيص قائمة أسعار للسلع في الاسواق على الموقع الجديد وهي (اسعار السلع الانشائية واسعار الذهب واسعار السلع اليومية) اضافة الى اعادة تصميم خدمات التموين وعرض القوانين والقرارات واللوائح على نحو يسهل إجراءات المعاملات ومعرفة متطلباتها وتجهيزاتها.

وقالت ان الموقع الجديد ربط جميع بوابات الوزارة لجميع الخدمات وخصص رمزا الكتروني مربعا لكل قسم (Qr) وآخر لمركز الكويت للأعمال فضلا عن فتح المجال لشكاوى العملاء من المستهلكين والشركات.