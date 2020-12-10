"تطوير التعليم": الكويت تحقق ارتفاعا لافتا بنتائج "تيمز" 2019 بالعلوم والرياضيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المركز الوطني لتطوير التعليم الكويتي اليوم الاربعاء عن ارتفاع لافت في نتائج دولة الكويت في دراسة (تيمز) 2019 التي صدرت عن منظمة (IEA) في مستوى الأداء العلمي للطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن.

وقال المدير العام للمركز الوطني بالإنابة صلاح دبشة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان طلاب الصف الرابع حصلوا على 383 نقطة في مادة الرياضيات و392 نقطة في مادة العلوم في حين حصل طلاب الصف الثامن على 403 نقطة في مادة الرياضيات و444 نقطة في مادة العلوم من 625 نقطة على مؤشر تيمز.

وأشار الى أن منظمة (IEA) التي اعلنت عن نتائج الدراسة امس قد أشادت بالتزام دولة الكويت بالمعايير والشروط الدولية وحرصها على تحري النزاهة والموضوعية سواء في الخطوات الإجرائية لتنفيذ الاختبارات أو في عناصر عملية التقييم المصاحبة.

وأعرب دبشة عن شكره وتقديره لأعضاء فريق العمل ولكل من شارك في إنجاح الخطة التي طبقت في العام الدراسي 2018/2019 وساهموا بفاعلية في تحقيق هذا التقدم.

وثمن الجهود المخلصة التي أبداها الميدان التربوي من المعلمين والإدارات المدرسية الذين سخروا جميع الطاقات للنهوض بالمستوى العام للتحصيل الطلابي وتذليل كافة الصعوبات.

وأشاد بدور التواجيه الفنية وماقدموه من تدريب وبرامج إثرائية داعمة أسهمت في رفع مستوى أداء المتعلمين اضافة الى التعاون المثمر الذي أبداه أولياء الأمور ودورهم التوعوي لأبنائنا الطلبة.

واعرب دبشه عن سعادته بالمستوى المتطور الذي سجله أبناؤنا الطلبة وما أبدوه من وعي ومثابرة وجدية داعيا الى بذل الجهود في تسجيل المزيد من التقدم عبر تحقيق متطلبات النهوض بالتعليم.

وأفاد أن الاهتمام والتدريب لم يقتصر على المدارس المشاركة في الدراسة بل امتد ليشمل جميع المتعلمين في الصفين الرابع والثامن على امتداد مدارس دولة الكويت سواء الحكومية أو الخاصة.

واشار الى عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل يقدم خلاله عرض أولي لتحليل النتائج والعوامل التي ساهمت في تحقيقها ومدى التقدم الذي سجلته الكويت في دراسة (تيمز) قياسا بنتائجها في السنوات السابقة معربا عن أمله في أن تؤخذ هذه العوامل بالاعتبار في الخطط المستقبلية لوزارة التربية.