هيومن رايتس تنتقد ماكرون بسبب السيسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هاجم كينيث رووث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أنه يبرر "استمرار بيع الأسلحة لمصر رغم السجل السيء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب رووث: "يبرر ماكرون استمرار مبيعات الأسلحة إلى مصر على الرغم من السجل الحقوقي السيء للرئيس السيسي بسبب الحرب المشتركة ضد الإرهاب، مستثنيا جرائم الحرب المصرية في شمال سيناء والاعتقالات الجماعية للإسلاميين المسالمين التي من المحتمل أن تغذي الإرهاب".

وكان ماكرون أعلن اليوم الاثنين، أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان هناك.

وعزا الرئيس الفرنسي ذلك إلى أنه لا يرغب في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة.

رد السيسي:

وكان ماكرون أكد في مؤتمر صحفي اليوم عقب لقائه السيسي أنه تحدث بصراحة معه حول حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف: "ناقشت مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وبعض الأسماء".

ورد الرئيس المصري قائلا: "تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس"، موضحا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.

وأضاف السيسي: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".