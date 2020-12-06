مجلس الوزراء يعقد اجتماعا صباح اليوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

أشاد مجلس الوزراء في مستهل أعماله بما تحقق من إنجاز تاريخي خلال المباحثات المثمرة التي عقدت مؤخرا في إطار جهود المصالحة والتي سبق وأن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والمتابعة المتواصلة لتلك الجهود من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ودعم فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أكدت الأطراف المعنية حرصها على الوحدة والتضامن والاستقرار الخليجي والعربي والوصول إلى اتفاق نهائي يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة ويرسخ الأمن والاستقرار فيها.

وبمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر 2020 والتي جرت يوم أمس السبت الموافق 5/12/2020 استمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلاميةالمستشار الدكتور فهد محمد العفاسي حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال القضاء والنيابة العامة وكافة العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الاعلام ووزارة التربية والجهات الأخرى التي شاركت في الاعداد والتنظيم للانتخابات وفق الاشتراطات الصحية التي استوجبتها الظروف الصحية الاستثنائية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين لأصواتهم في جو من الطمأنينة والهدوء والحرية وإعلان النتائج بكل عدالة ونزاهة والتي كانت موضع إعجاب وتقدير الجميع.

كما أشاد مجلس الوزراء بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام بالإرشادات الصحية في هذا العرس الديمقراطي الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت وقد أعرب المجلس عن خالص التهاني للأخوة الأعضاء الذين فازوا بثقة المواطنين سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية لخدمة وطنهم الغالي وبما يعود بالخير على المواطنين.

هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر وذلك صباح يوم الثلاثاء 30 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 15 ديسمبر 2020م ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وتطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور فقد استعرض مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة الذي رفعه سمو رئيس مجلس الوزراء إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وضمن هذا الاطار عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وبإسم إخوانه وأخواته الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة مشيدا بالجهود المخلصة والجبارة التي بذلها الأخوة والأخوات الوزراء طيلة توليهم مهام مسؤولياتهم الجسام منوها بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة في فترة قصيرة وفي ظل تحديات وظروف استثنائية عصيبة قدموا خلالها التضحيات لخدمة الوطن والمواطنين.