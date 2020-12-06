الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا سموه المولى تعالى أن يعين
الجميع على تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقية وتطوره ورفع رايته.
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببيرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان مماثلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهان إلى الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.