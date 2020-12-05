الخارجية اللبنانية تثمن جهود دولة الكويت في رأب الصدع بين الاشقاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم السبت جهود دولة الكويت في سبيل رأب الصدع بين الاشقاء والتوصل لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.

ورحبت الوزارة في بيان "بالتقدم الحاصل في المباحثات الهادفة الى التوصل لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية".

وقال البيان إن الوزارة "تعرب عن تثمينها لجهود معالي وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الرامية الى رأب الصدع وتجاوز الخلافات بين الأشقاء".

كما أعربت عن "تقديرها لتأكيد جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي" مشيرة إلى أنها تتطلع الى بذل المزيد من الجهد العربي المشترك من أجل ضمان الامن والاستقرار والإزدهار لشعوبنا وبلداننا العربية".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كشف أمس الجمعة عن مباحثات "مثمرة" جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر في بيان ألقاه عبر تلفزيون دولة الكويت إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وفي هذا الإطار أعرب عن "التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".