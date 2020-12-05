سمو أمير البلاد يبعث برسالة شكر إلى أمير دولة قطر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر وتقدير لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة هذا نصها: "حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أخي العزيز الإعراب عن خالص تمنياتي لسموكم بدوام الصحة وموفور العافية.

كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسموكم على ما بذله بلدكم الشقيق من جهود مقدرة في سبيل إنجاح المساعي الخيرة التي بدأها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لاحتواء الأزمة الخليجية وإنهائها بالتوصل إلى الاتفاق النهائي الذي يضمن لنا التضامن والتماسك في وحدة موقفنا.

إن الخطوة المباركة التي تحققت بالتوصل إلى الاتفاق بين الأشقاء تعكس حرص سموكم على مكتسبات كياننا الخليجي ووحدته وتماسكه وصلابته ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية لنتمكن معا من العمل في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ومواجهة التحديات الجسام المحدقة بنا.

مع خالص تمنياتنا لدولة قطر الشقيقة ولشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة.

وتقبلوا سموكم وافر التقدير...

نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الكويت في : 19 ربيع الآخر 1442 ه الموافق : 4 ديسمبر 2020 م".