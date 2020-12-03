"الصحة" تؤكد استعداد وجاهزية الفريق المكلف بالاشراف على الانتخابات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس استعداد وجاهزية الفريق المكلف بوضح خطة الاعداد والمتابعة والاشراف على الخدمات الصحية المقدمة من الوزارة خلال فترة الانتخابات البرلمانية.

وقالت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف في تصريح صحفي ان الوزارة بادرت بتشكيل فريق عمل مركزي يختص بوضع خطة للاعداد والمتابعة والاشراف على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة خلال فترة الانتخابات.

واضافت ان الفريق المركزي وفي إطار حرص الوزارة على تكامل الخدمات الصحية وتوفير افضل سبل الرعاية ينبثق عنه ثلاثة فرق ميدانية تشمل الفريق العلاجي والفريق الوقائي والغذائي وفريق الخدمات المساعدة ويناط بكل فريق مهام محددة.

وأوضحت ان المهام المناطة بالفريق العلاجي تتضمن توفير الطواقم الطبية والتمريضية والمسعفين في مقار الاقتراع في جميع الدوائر وتجهيز العيادات بالمعدات والتجهيزات الطبية في كل مقر اقتراع ومخاطبةالمستشفيات العامة وبنك الدم المركزي للاستعداد تحسبا لأي طارئ.

واضافت ان الفريق الوقائي والغذائي هو المسؤول عن تشكيل فرق عمل مرور على جميع مقار الاقتراع والكشف على الوجبات المقدمة فيما يختص فريق الخدمات المساعدة بتوفير جميع الاحتياجات الادارية غير الطبية ومتابعة مراسلة الفرق الميدانية.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند في تصريح مماثل ان الاستعدادات التي قامت بها وزارةالصحة في إطارالاستعداد للعملية الانتخابية تأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية ومحلية مغايرة عن السنوات السابقة بناء على الوضع الصحي الراهن من تفشي مرض (كوفيد-19) وهو ما يستلزم بدوره فرض بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية التي لم نعتدها في السابق.

واضاف ان الكوادر الطبية المشاركة في جهود متابعة العملية الانتخابية ستكون بواقع 114 ممرضا وممرضة و558 فني طوارئ طبية و47 سيارة إسعاف اضافة إلى المفتشين الصحيين وفريق منع العدوى ومفتشيي التعذية وأطباء الرعاية الصحية الأولية مشيرا الى استعداد قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية لتلقي البلاغات والتواصل مع جهات الطوارئ الأخرى ولجنة الدفاع المدني.

وشدد على ضرورة توخي الحذر يوم الاقتراع والالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم التجمع داخل وخارج مقار الاقتراع والحفاظ على مسافات آمنة بين الآخرين بمسافة لاتقل عن مترين بين الناخب والآخر وعدم المصافحة باليد أو لمس الأسطح غير الضرورة وإبلاغ أحدالمسؤولين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية في حال كنت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة أو بعض الأعراض مثل السعال أوالعطاس.