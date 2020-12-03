سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بوفاة الرئيس الأسبق ديستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فاليري جيسكار ديستان راجيا سموه رعاه الله له الرحمة ولأسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فاليري جيسكار ديستان.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

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