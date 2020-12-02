وزير التجارة: اصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية للعمل التجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اليوم الأربعاء أن اصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري.

وأوضح الوزير الروضان في كلمة له خلال الملتقى الوزراي لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات) أن (التجارة) أطلقت برنامج اصلاح تشريعي يمكن ويساعد على التطوير نتج عنه 11 قانون وأبرزها قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وهذا ماسوف يبنى عليه اي اصلاح اقتصادي مستقبلي.

ولفت الى أن وزارة التجارة أطلقت برنامج متكامل لميكنة الخدمات لتحويل الكويت الى بيئة تجارية جاذبة في ظل العمل الحكومي التقليدي ولتحقيق مكافحة الفساد الاداري والمحافظة على وقت المبادرين وأصحاب العمل واعادة هيكلة المتطلبات الخاصة بكل خدمة أو اجراء الاشتراط المطلوب والوقت المستغرق والرسوم الواجب دفعها.

وبين أن النتائج المحققة من الميكنة تتمثل في توفير مايقارب حوالي 400 الف زيارة شخصية للوزارة سنويا وميكنة 78 بالمئة من خدمات الوزارة وتقليص مدة المعاملة والربط مع 19 جهة حكومية.

وأكد ان الوزارة عملت على دخول الكويت لأول مرة ضمن أكثر 10 دول اصلاحا في العالم مابين 190 دولة وقفزت الكويت 51 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركز في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية.

وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية صنف الى سوق ناشئ مما نتج عنه تدفق رؤوس الاموال الاجنبية والتي تجاوزت 8 مليار دولار وزيادة السيولة 30 بالمئة عن العام الماضي من بينهم 20 بالمئة استثمارات اجنبية.

وقال الروضان أنه خلال أزمة كورونا تم أطلاق برنامج دعم وطني لمواجهة تداعيات الازمة نتج عنه تعزيز الامن الغذائي من خلال الدعم اللوجستي بأكثر من 90 رحلة جوية نتج عنها توفير مايقارب من 3ر2 مليون طن من اللحوم المبردة والاسماك والخضروات والفاكهة.

وذكر أنه تم دعم شحنات رؤوس الاغنام الحية بما يقارب من 279 الف رأس غنم واطلاق نظام حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية نتج عنه مايقارب 5ر4 مليون موعد وأختير من قبل شركة (أمازون) كأفضل البرامج الابتكارية أثناء فترة كورونا.

وبين أن تم رفع الطاقة الانتاجية اليومية للكمامات الى 5 مليون كمام يوميا ورفع انتاج المعقمات اليومية الى 150 الف معقم يوميا.