جامعة الكويت تعتمد نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول 2020/2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتمدت جامعة الكويت نظام التعليم عن بعد للفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2020/2021 في اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء.

وقال امين عام الجامعة الدكتور مثنى الرفاعي في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان مجلس الجامعة قرر الاستمرار بتطبيق لائحة نظام التعليم عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية في الفصل الدراسي الاول مع الاخذ بالضوابط والاشتراطات الصحية.

وذكر الرفاعي ان مجلس الجامعة ناقش عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال خلال اجتماعه برئاسة مدير الجامعة بالانابة الدكتور فايز الظفيري وبحضور اعضاء مجلس الجامعة.

واوضح ان الاجتماع وافق على اقتراح كلية الدراسات العليا بشأن المتقدمين للدراسات العليا الذين لم يستكملوا طلبات التقديم وتعديل بعض المواد في لائحة الكلية.

واضاف ان الاجتماع اعتمد ايضا آلية ومدة صرف مكافأة التخصص النادر للعام الجامعي 2020/2021 مشيرا الى ان مجلس الجامعة استعرض كتاب وزارة التعليم العالي بشأن ارشادات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).