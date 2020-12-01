وزير الداخلية والامين العام لمجلس التعاون يستعرضان المجالات الأمنية الخليجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الجهود المبذولة لتوطيد أواصر التنسيق والتكامل بين كافة دول المجلس وخصوصا في المجالات الأمنية وتطوير العمل الخليجي المشترك وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الوزير الصالح أشاد خلال استقباله للحجرف بالدور الذي تبذله الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجال الأمني ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
من جانبه أكد الحجرف اهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الكويت معربا عن تقديره لما أبداه وزير الداخلية الكويتي من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني الخليجي.
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