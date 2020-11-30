"التقدم العلمي" الكويتية تصدر موسوعة عن القمر وأسراره ومعالمه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن سلسلة منشوراتها موسوعة علمية تعد الأولى من نوعها باللغة العربية بعنوان (القمر.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن جارنا القمري) وذلك بمناسبة مرور نصف قرن على أول هبوط بشري على سطح القمر.

وقالت (المؤسسة) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الموسوعة الصادرة عن شركة التقدم العلمي للنشر التابعة لها تأتي متزامنة مع معرض الكويت الافتراضي للكتاب الذي تشارك في تنظيمه بغية تقديم كل ما يحتاج قراء العربية إلى معرفته من معلومات وبيانات عن القمر مزودة برسومات متميزة وأشكال ومعبرة وصور توضيحية.

يستعرض الإصدار الجديد بحسب البيان معلومات عامة عن القمر من حيث جاذبيته ومكوناته وكيفية تصويره ووضع مخطط لميله وأسرار الجانب البعيد منه فضلا عن إجابات عى اسئلة تراواد الجمهور.

وتتناول الموسوعة أهم المعالم القمرية وهي الفوهات الشهيرة مثل (تايخو) و(كاسيني) و(أفلاطون) و(أرسطو) وغيرها إضافة إلى البحار القمرية مثل (الشدائد) و(الأمواج) و(الأمطار) ومعالم أخرى.

وتتضمن الموسوعة معلومات عن عمليات الهبوط على سطح القمر من خلال مشروع (أبولو) ومواقع هبوط المركبات فضلا عن صور من الأرشيف الخفي لذلك المشروع إضافة إلى لقاءات مع أهم رواد الفضاء الذين شاركوا في رحلات (أبولو) وهم آل ووردن وجيمس ايروين وتشارلز ديوك.

وتستعرض الموسوعة كذلك موضوعات عن عودة البشر إلى القمر من خلال لقاء مع مدير الطيران الفضائي والاستكشاف الروبوتي في وكالة الفضاء الأوروبية الدكتور ديفيد باركر وعن (العيش على القمر) وكيفية بناء مستوطنة فيه إضافة إلى كيفة الحفاظ على تاريخنا الفضائي.

يذكر أنه في 20 يوليو 1969 حقق البشر ما كان يعتقد سابقا أنه من "المستحيل" إذ هبط رائدا الفضاء الأمريكيان نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر للمرة الأولى في تاريخ البشرية مدشنين بذلك العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء.

وتشارك شركة التقدم العلمي للنشر في معرض الكويت الافتراضي للكتاب المقام ما بين 29 نوفمبر و28 ديسمبر كشريك استراتيجي مع منظم المعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصا منها على تحقيق أهدافها في تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم.