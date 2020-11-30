محافظ العاصمة: 71 إنذار بمخالفات بناء في "شرق" و"بنيد القار" تمت إزالة 59 مخالفة منها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طوارئ بلدية العاصمة" ضبط مخالفات بإيصال الصرف الصحي لمجرور الأمطار

• "طورائ بلدية العاصمة" رصد سرقة للتيار الكهربائي وأحمالا كهربائية عشوائية مخالفة داخل عقارات

• الخالد: 48 إزالة لمخالفات بناء في "بنيد القار" و11 في "شرق"

• 60 إنذار بمخالفات بناء لعقارات في "بنيد القار" و11 في "شرق"

• المحافظة مستمرة بكل حزم في حملتها لإزالة مخالفات البناء

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، أن "حملة المحافظة لإزالة مخالفات البناء في مناطقها مستمرة بكل حزم ضمن الأطر القانونية واللوائح المنظمة"، لافتا إلى أن "عدد إنذارات مخالفات البناء التي تم توجيهها لعقارات مخالفة في منطقتي شرق وبنيد القار بلغ 71 مخالفة تمت إزالة 59 مخالفة منهم".

جاء ذلك في تصريح صحفي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار وذلك بحضور فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة.

وأوضح الخالد، أن "عدد إنذارت مخالفات البناء التي تم توجيهها لعقارات مخالفة في منطقة بنيد القار 60 إنذارا، بالإضافة إلى 11 إنذارا لعقارات في منطقة شرق"، منوها بأن "عدد الإزالات لمخالفات البناء في منطقة بنيد القار يبلغ 48 إزالة، بالإضافة إلى11 إزالة في منطقة شرق بمجموع 59 إزالة".

وبين أن "عدد العقارات التي تم هدمها بعد إنذار أصحابها في منطقة شرق يبلغ 4 عقارات"، مشيرا إلى أن "فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة كشف عن مخالفات عدة في بعض العقارات من بينها استغلال المساحات الفارغة داخل هذه العقارات في عمل غرف للسكن بالمخالفة للتراخيص وأنظمة البناء المعمول بها، بالإضافة إلى إيصال الصرف الصحي مع الصرف المخصص لمجرور الأمطار بالمخالفة للقانون".

وذكر الخالد أن "فريق الطوارئ تمكن أيضا من كشف سرقة للتيار الكهربائي وأحمالا كهربائية عشوائية داخل بعض العقارات بعمل توصيلات كهربائية عشوائية تخالف القوانين".