المنفوحي: قريبا تفعيل الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة لرعاية السكنية لتسريع انجاز المعاملات آليا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - في اطار سعي بلدية الكويت الحثيث في تطوير المنظومة الادارية لتحسين خدماتها وتبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطنين لانجاز المعاملات والحصول على خدمة افضل. تستعد البلدية حاليا لإطلاق خدمة جديدة قريبا يتم عبرها تمكين صاحب المنزل المرهونة وثيقته لدى المؤسسة العامة لرعاية السكنية من نقل ملكية العقار عن طريق وزارة العدل دون الحاجة إلى مراجعة البلدية ، وتشغيل الخدمة سيشمل معاملات المناطق المتطابقه عناوينها بين البلدية والرعايه السكنيه الى جانب تشكيل فريق عمل بين الجهتين لاستكمال باقي المناطق الغير متطابقة عناوين عقاراتها في الجهتين لاستقبال معاملاتها ضمن الخدمة مستقبلا.

أوضح مدير عام بلديه الكويت م.أحمد المنفوحي سنبدأ في تطبيق برنامج الكتروني يتيح للمؤسسة العامة لرعاية السكنية ارسال معاملات نقل الملكيه آليا ، وكذلك اصدار شهادة الاوصاف مباشرة إلى وزارة العدل دون الحاجة لمراجعه البلديه ، مؤكدا ان هذه الخدمة سنقدمها قريبا بعد ان انتهينا من اخذ موافقات الجهات الحكومية المعنية كوزارة الاسكان ووزارة العدل في تفعيل الربط الالكتروني وتطبيق برنامج خاص لانجاز معاملات المراجعين إلكترونيا.

وقال المنفوحي عقدنا مع الجهات المعنية اجتماعات تنسيقية لتفعيل الخدمة الجديدة والتي تهدف الى تقليص الدورة المستندية للخدمات وتبسيط الإجراءات التي تتعلق بالمواطنين والارتقاء بتلك الخدمات وتوفيرها آليا .

واثنى المنفوحي على التعاون المثمر الذي لمسناه من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الاشغال العامة دكتورة رنا الفارس ، مشيدا بما قدمته الوزيرة الفارس من جهد وتعاون مع بلدية الكويت في سبيل الانتهاء من الربط الالكتروني ليتسنى تطبيق برنامج خدمة انجاز المعاملات بما يخدم المواطنين والتيسير عليهم

وكشف المنفوحي بأن الربط الإلكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة لرعاية السكنية يأتي ضمن خطة بلدية الكويت في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات من خلال تسهيل الاجراءات وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكوميه المعنية ، مبينا بأن تعاون المؤسسة العامة لرعاية السكنية مع البلديه كان له الدور الفعال للمضي قدما بهذا المشروع .

وذكر المنفوحي بأن البلدية خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية والدور الإستشارية والذي إنعكس ايجابيا علي المواطن في تقليص الفترة الزمنية في إنجاز معاملته، كاشفا عن المبادرة والتفاهم بين وزير الدوله لشئون البلديه ووزيرة الاسكان بإطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة لرعاية السكنية والذي يأتي اتساقا مع توجهات الدولة في تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين .

وأكد المنفوحي على أن مشروع الربط الإلكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة لرعاية السكنية سيساهم كثيرا في تقليص الفترة الزمنية لإنجاز معاملة نقل ملكية واصدار شهادة الاوصاف ، مبينا بإن إنجاز هذه المعاملات في السابق كان يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر لكن هذه المدة تقلصت بعد تطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين الجهتين والذي لن يتعدى اليوم الواحد ، مؤكدا في هذا الخصوص ان التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ساهم في تحقيق هذا الانجاز لافتا إلى ان هذا الربط الالكتروني بدأت بلدية الكويت في تطبيقة على ارض الواقع مع تلك الجهات .