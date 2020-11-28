«الداخلية»: لا صحة لغرق الدائري السادس والجهراء الصناعية بمياه الأمطار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة مقطع ڤيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن غرق الدائري السادس ومنطقة الجهراء الصناعية بمياه الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم السبت. وأكدت «الداخلية» في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الفيديو الذي تم تداوله لا يمت للحقيقة والواقع بصلة، مبينة انه قديم حيث تم تصويره أثناء الأمطار التي شهدتها الكويت عام 2018.وأهابت الوزارة بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

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