"الصحة": 319 إصابة جديدة ب"كورونا" والاجمالي 142195 وتسجيل حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم السبت تسجیل 319 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) في الساعات ال24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142195 في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 875 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 77 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید 19) ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 5431 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم اجراؤھا في الساعات ال24 الماضیة بلغ 4242 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 1086669فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بسبل الوقایة كافة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنه الاسھام في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 586 إصابة في الساعات ال24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 135889 حالة.