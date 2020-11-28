"المركز" يطلق تقريره الثاني للاستدامة للفترة بين 2018 و2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" "تقرير الاستدامة" الثاني الذي يتناول فيه أداء "المركز" عبر مختلف أنشطته للفترة بين العامين 2018 و2019، وذلك في إطار التزامه الراسخ بتعزيز مبادئ الاستدامة في ممارسة أعماله، الأمر الذي يعكس مسؤوليته تجاه مساهميه وعملائه وفرق عمله والمجتمع ككل. واستكمالاً لما تم تطبيقه في التقرير الأول، فقد تمت صياغة التقرير وفقاً لأحدث المعايير الدولية لتقارير الاستدامة الموضوعة من قبل "المبادرة العالمية لإعداد التقارير " Global Reporting Initiative (GRI)، وذلك بهدف إبراز مساهمات "المركز" في تحقيق الأهداف العالمية. كما أن التقرير يتوافق بشكلٍ وثيقٍ مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، إلى جانب خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت (KNDP)، ومؤشرات بورصة الكويت عن الاستدامة.

نهجٌ شموليٌ نحو النمو المستدام

وأكد "المركز" في تقريره الثاني للاستدامة على التزامه المستمر بقياس وتقييم أدائه في مجال الاستدامة، والإفصاح بشفافية عن كافة النتائج إلى الأطراف المعنية داخل الشركة وخارجها. وتأتي جهود "المركز" لتطوير تقريره الخاص بالاستدامة انطلاقاً من حرصه على تعزيز ريادته في تطبيق استراتيجيات وممارسات مسؤولة عبر أنشطته، وتشجيع الشركات الأخرى على تطبيق الممارسات المستدامة. وعلى الرغم من أنه لا يوجد هناك أي إلزام للامتثال لهذا التقرير، إلا أن مبادرة "المركز" لإصداره تعكس حرصه على أخلاقيات العمل واتباع أفضل الممارسات، وإيمانه بأن تأثير أنشطته لا يقتصر على الشركة فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف الأطراف المعنية، والمجتمعات التي يعمل فيها.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة دينا يوسف الرفاعي، نائب أول للرئيس- شؤون المستثمرين في "المركز": "في ظل تزايد الفرص والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإننا ندرك في "المركز" أهمية تقديم حلولٍ ماليةٍ مبتكرةٍ قادرةٍ على معالجة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة أعمال متغيرة. ومن هذا المنطلق، اعتمدنا نهجاً شمولياً نحو التنمية المستدامة يضم العناصر الأساسية للتنمية المستدامة، ويتيح التفاعل الشامل مع كافة الأطراف المعنية؛ ويشمل الحوكمة، والاقتصاد، والموظفين، والمجتمع، والبيئة. ويأتي هذا النهج ليعزز نجاح "المركز" المستدام ومساهمته الفاعلة في مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة."

العناصر الأساسية للتنمية المستدامة لدى "المركز"

الحوكمة

وأضافت الرفاعي: "تمثل الحوكمة الرشيدة والفاعلة في "المركز" القاعدة الأساسية لممارسات الأعمال عبر تطبيق أخلاقيات العمل والشفافية في كافة أنشطته. ونحرص في "المركز" على تطبيق نهج إداري استراتيجي سليم، والامتثال إلى السياسات والمبادئ المناسبة، وتعزيز رحلة الأطراف المعنية نحو النمو المستدام".

الاقتصاد

وانطلاقاً من سعي "المركز" الدؤوب لتحقيق عوائد جيدة لمساهميه وعملائه، والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة، قام "المركز" بحساب عائد الاستدامة على الاستثمار (SROI)، موضحاً الأثر الإيجابي لممارسات الاستدامة في أعماله التي يعززها الابتكار. ويعتمد "المركز" آليات عمل وممارسات مبتكرة لضمان تحقيق أثر اقتصادي فاعل وإيجابي في المجالات المالية وغير المالية.

الموظفون

وتعد الجهود التي يبذلها "المركز" تجاه موظفيه جزءاً أساسياً من سياسته الخاصة بالتنمية المستدامة، حيث تولي الشركة اهتماماً بالغاً بتطوير بيئة عملٍ تمكن أفرادها من تطوير أدائهم، وتثري مسيرتهم المهنية، وتحفزهم على الإبداع، وتضمن الأثر المستدام. ويحرص "المركز" على استقطاب ذوي الكفاءة والإبداع الذين يسعون بدورهم إلى تقديم حلول شاملة ومبتكرة للعملاء والمجتمع والبيئة على حدٍ سواء. ويكرس موظفي "المركز" جهودهم نحو ترسيخ قيمه وسمعته ونزاهته عبر ممارساتهم، ضمن ثقافة خاصة تقوم على خلق فرص النمو المهني، وتعزيز إمكانات الأفراد، بما يمكنهم من الارتقاء والتميز نحو تلبية متطلبات العملاء.

المجتمع

وضمن مساعيه لتوفير حلول شاملة ومبتكرة، يركز "المركز" جهوده على المجتمع المحلي أيضاً، باعتباره عنصراً أساسياً في نهج "المركز" نحو التنمية المستدامة، وفي مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة ESG. ويدرك "المركز" تماماً أن جوهر وحجم المشاركات المجتمعية لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الاقتصادية الوطنية فحسب، بل يمتد ليشمل احتياجات المجتمع من حوله. ويؤكد ذلك على إيمان "المركز" بأن الأثر الإيجابي لمساهماته نحو المجتمع هو ضرورة لتحقيق النمو المستدام.

البيئة

وختمت الرفاعي: "من أجل تحقيق أي أثر بيئيٍ مستدامٍ، يؤمن "المركز" بأهمية خلق حلولٍ مبتكرة. ولذلك، نسعى في "المركز" لتعزيز مساهماتنا في مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة ESG". وفي حين أن طبيعة عملياتنا تعتمد على تقديم خدمات مالية لعملائنا، إلا أننا نحرص على تعزيز مساهماتنا نحو البيئة، من خلال مبادرات الرقمنة عبر الممارسات والعمليات الداخلية، وخفض النفايات الورقية، وتبني آليات عمل وممارسات صديقة للبيئة من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا."

ويحرص "المركز" على خلق قيمة مضافة لعملائه عبر مختلف عملياته، وأن يكون مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بإعداد التقارير والبحوث المختلفة على مدار العام، بما يتماشى مع تلبية المتطلبات المختلفة لكافة الأطراف المعنية. وتمثلت إحدى مساهماته في إطلاق دليل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع "المركز"، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو تحقيق الاستدامة.