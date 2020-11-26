مبعوث سمو أمير البلاد يسلم الرئيس المصري رسالة خطية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سلم مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتعلق بتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

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