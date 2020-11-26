سمو أمير البلاد يهنئ وزير الصحة بنجاح أول عملية زراعة للكبد لمواطنة من فريق طبي كويتي متكامل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه لمعاليه بنجاح أول عملية زراعة للكبد لمواطنة في العقد السادس من العمر من قبل فريق طبي كويتي متكامل كما ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه للفريق الطبي الكويتي الذي قام بإجراء هذه العملية وكل من شارك بها مشيدا سموه بهذا الإنجاز الطبي المتميز في مجال زراعة الأعضاء البشرية الذي أثبت بكل اقتدار كفاءات الكوادر الطبية الوطنية التي يفخر بها الوطن راجيا سموه تحقيق المزيد من هذه الإنجازات والنجاحات الطبية كما عبر سموه عن شكره لفريق برنامج التبرع بالأعضاء سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المواطنة بسرعة الشفاء والعافية وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة لمعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ضمنها سموه خالص تهانيه لمعاليه بنجاح أول عملية زراعة للكبد لمواطنة في العقد السادس من العمر من قبل فريق كويتي طبي متكامل كما عبر فيها سموه عن خالص تهانيه للفريق الطبي الكويتي الذي قام بإجراء هذه العملية راجيا سموه المولى جل وعلا أن يمن على المواطنة بسرعة الشفاء والعافية وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.