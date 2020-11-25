وزير الصحة الكويتي: نفخر بنجاح أول عملية زراعة كبد على يد فريق وطني متكامل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاربعاء عن فخر المنظومة الصحية بتمكن برنامج زراعة الكبد من اجراء أول عملية زراعة كبد على يد فريق كويتي متكامل لمواطنة في العقد السادس من العمر.

وهنأ الوزير الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الفريق الطبي الكويتي معتبرا ان هذه العملية "انجاز تاريخي يثبت من جديد كفاءة الكوادر الوطنية وقوة المنظومة الصحية".

كما أعرب عن الشكر لفريق برنامج التبرع بالأعضاء قائلا ان نجاح هذه العملية التي تعتبر من العمليات الكبرى والدقيقة إنجاز جديد يضاف إلى النجاحات التي حققتها برامج زراعة الأعضاء في البلاد.

واشار الى حرص الوزارة على الاستمرار في برنامج زراعة الأعضاء من خلال توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات لإجراء العمليات.

كما أكد حرص الوزارة على استمرار التعاون والبرامج المشتركة مع المؤسسات الطبية العالمية لتنمية الكوادر الطبية الوطنية وكذلك الحرص على التوسع في هذا البرنامج وتطويره لتحسين جودة الخدمات الصحيةالمقدمة والارتقاء بها.

وتقدم الوزير الصباح بالشكر لكل الكوادر الطبية التي شاركت وساهمت في نجاح العملية متمنيا للمريضة موفور الصحة وتمام العافية والعودة سالمة إلى ذويها.