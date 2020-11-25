الكويت شيعت أحد شهداء الوطن وفق مراسم عسكرية بحضور وزيري "الدفاع " و" الداخلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شهدت دولة الكويت اليوم الاربعاء مراسم تشييع الشهيد السابع مشعل إبراهيم يوسف الخليفي الذي يعتبر ضمن شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي عام 1990 وذلك بعد تم تسلم رفاتهم من العراق والتعرف على هوياتهم بواسطة البصمة الوراثية.

وتقدم مراسم التشييع في مقبرة الصليبيخات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من القيادات العسكرية وأهالي الشهداء.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني قال يوم أمس الأول إنه تم تحديد مصير سبعة شهداء من الأسرى والمفقودين وذلك بالاستعراف على هوياتهم من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وذلك بعد جلب رفاتهم من العراق.