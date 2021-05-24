الصحة: 1240 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 1081 وتسجيل 7 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الاثنين تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 300455 فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1741 .

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1081 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 286199 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 26ر95 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة 145 حالة وبلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12515 .

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 9386 ليصبح مجموع الفحوصات 2535029 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 21ر13 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.