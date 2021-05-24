الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار والرؤية تنخفض دون ألف متر مع فرصة لأمطار متفرقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد تأثر بعد عصر اليوم الاثنين بنشاط رياح تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار قلت معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تلك الرياح تؤدي إلى ارتفاع الموج إلى اكثر من سبع أقدام وهناك فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أن تستقر هذه الحالة تدريجيا بداية من منتصف الليل.

وأرجع القراوي حالة الطقس في البلاد إلى التأثر بامتداد منخفض سطحي يتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا.